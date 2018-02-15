استثماراتها بقطاع الفضاء تتجاوز 5.4 مليارات دولار.. ما هي أول دولة عربية تخطط لاستكشاف المريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الإمارات عن تفاصيل برنامجها "المريخ 2117" بجولة داخل مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، تابعوا مقابلتنا مع مدير البرنامج سعيد القرقاوي خلال مشاركته بالقمة العالمية للحكومات التي انعقدت في إمارة دبي مؤخراً.

وقد وقع المركز اتفاقية مع هيئة تنظيم الاتصالات لتكون الداعم الرئيسي لبرنامج "المريخ 2117" والبرنامج الوطني لرواد الفضاء، كجزء من استثمار الإمارات بقطاع الفضاء بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم إماراتي (5.4 مليار دولار أمريكي).

ما هو برنامج "المريخ 2117"؟

إنها خطة الإمارات العربية خلال مائة عام لتصبح أول دولة عربية تبلغ المريخ، وهي أول دولة تضع استراتيجية على المدى الطويل، وفقاً لما ذكره القرقاوي، السبب في وضع خطة بهذه الفترة الطويلة تعود إلى اكتشاف المزيد من التحديات مع تعلم المزيد عن الكوكب الأحمر "لتوفير المهلة للتطور، ليس فقط من ناحية التقنيات بل أيضاً من الكوادر،" وأضاف القرقاوي بأن "ناسا" تملك خطة 2040 وشركة "سبيس إكس" التي أسسها إيلون موسك، تملك خطة للوصول إلى المريخ بحلول 2020، مشيراً إلى أن "هذه المواعيد قريبة جداً ومن الممكن أنها قد لا تحصل."

وأضاف القرقاوي بأن مهلة المائة عام ستركز على كيفية تطوير كفاءات الشباب العربي في استكشاف الكوكب الأحمر.

وسيعمد المركز على استكشاف المريخ بعدة مراحل: إذ ينوي عام 2020 إقامة مدينة المريخ الفضائية، وهي مجموعة من القبب التي تحاكي طبيعة الكوكب الأحمر، لإجراء التجارب والأبحاث بوضع فريق داخل هذه المدينة لعام كامل، وابتكار حلول لبعض التحديات التي قد تواجه رواد الفضاء على المريخ، والتي قد تنعكس أيضاً على جلب حلول على كوكب الأرض، وفقاً لما ذكره القرقاوي، شاهد المشروع عبر الرابط: مشروع المريخ 2117..مدينة متكاملة في قلب دبي

كما تطمح الإمارات إلى إرسال "مسبار الأمل"، ليكون أول مسبار عربي إسلامي يتوجه إلى مدار المريخ بحلول عام 2021، والذي سيتخصص بدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر حتى عام 2024، شاهد الفيديو التالي للمزيد من التفاصيل: "مسبار الأمل" بسواعد إماراتية يستكشف المريخ

أقمار صناعية بروح عربية

رغم إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء عدداً من الأقمار الصناعية بمساعدة من كوريا الجنوبية، إلا أن الدولة تمكنت من تجهيز قمر "خليفة سات"، المصنوع عربياً بالكامل، والذي توجه إلى اليابان ليتوقع إطلاقه في أواخر عام 2018، شاهد الفيديو التالي للتفاصيل: دبي تعلن انتهاء التصميم النهائي لقمرها الصناعي الثالث "خليفة سات"

كما أعلن المركز عن نجاح إطلاق أول قمر اصطناعي نانومتري إماراتي الى الفضاء بالتعاون مع "الجامعة الأميركية في الشارقة"، بهدف تحسين الاتصالات بموجات الراديو، شاهد الفيديو: الإمارات تطلق أول قمر صناعي نانومتري باللغة العربية

ويعمل الباحثون بالمركز حالياً على على سيطلق عام 2019 "DMSat-1" والذي يعتبر أول قمر صناعي نانومتري متخصص بالمراقبة البيئية لجودة الهواء ونسب التلوث والغطاء النباتي.