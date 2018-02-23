شركة أوبر تتنافس مع حافلات المدينة

شركة أوبر تتنافس مع حافلات المدينة

تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 03:46 (GMT +0400).
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1:06

أطلقت شركة اوبر خدمة “Express Pool”، لتصبح منافسة مع خدمات النقل للحافلة، وسيتم إطلاقها بعدة مدن عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

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