شركة أوبر تتنافس مع حافلات المدينة
شركة أوبر تتنافس مع حافلات المدينة
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 03:46 (GMT +0400).
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أطلقت شركة اوبر خدمة “Express Pool”، لتصبح منافسة مع خدمات النقل للحافلة، وسيتم إطلاقها بعدة مدن عبر الولايات المتحدة الأمريكية.
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