مؤسس "واتساب" يستثمر 50 مليون دولار بالرسائل المشفّرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حظيت شركة "Signal" باستثمار من الملياردير المتخصص بالتكنولوجيا برايان أكتون بقيمة 50 مليون دولار لتوفير الرسائل الآمنة للجماهير.

وسيعمل أكتون، وهو مؤسس خدمة "واتساب"، مع منظمة "Signal Foundation" التي شكلت حديثاً، وفقاً لما ذكره مؤسس شركة "Signal"، موكسي مارلنسبايك، الأربعاء.

وقد ترك أكتون "واتساب" وشركتها الأم "فيسبوك" العام الماضي، وقد استحوذت "فيسبوك" على "واتساب" عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

ويوصي خبراء الأمن الإلكتروني بشركة "Signal" التي اشتهرت بتطبيقها لتشفير الرسائل في وقت يزداد قلق الناس فبيه إزاء حماية معلوماتهم الشخصية من الأعين المترصّدة.

إيران تهدد مدير تطبيق "تلغرام" بإغلاقه بسبب قنوات المعارضة

ويستخدم التطبيق التشفير نهائي الأطراف، ما يعني بأنه يمكن للمرسل والمستقبل وحدهما قراءة الرسائل، ويصد الأطراف الخارجية من اعتراض الرسائل، كما توفر "Signal" حلولاً للشركات الأخرى، لبناء منصة اتصالات آمنة لتطبيقاتها.

وتستخدم كل من شركتي "واتساب" و"فيسبوك" لغات برمجة من "Signal" لتشفير الرسائل عبر تطبيقاتهما.

وقال مارلنسبايك في مدونة بأن "Signal" لم تلجأ لتمويل من رأس مال مضارب أو لاستثمارات خارجية، ولطالما عملت بمطورين أو ثلاثة للبرمجيات بدوام كامل.

الكشف عن هجوم إلكتروني في المملكة العربية السعودية

ومع هذا التمويل الجديد ستتمكن "Signal" من رفع عدد موظفيها وتوفير تجربة أفضل للمستخدمين، على حد قوله.

وسينضم أكتون إلى منظمة "Signal Foundation" بنصب عضو تنفيذي بمجلس الإدارة، ليعمل في العمليات التشغيلية وتطوير المنتجات، وتهمل المنظمة بشكل غير ربحي بهدف تأمين خصوصية وأمن قطاع الرسائل، وفقاً لما نشر بالمدونة.