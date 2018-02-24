بعد تغريدة لشقيقة كيم كارداشيان.. "سناب شات" تخسر 1.3 مليار دولار

(CNN)-- تلقت شركة "سناب شات" ضربة موجعة، بعد إعلان عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع كايلي جينر عن وقفها استخدام تطبيق تبادل الصور الشهير، حيث منيت الشركة بخسائر كبيرة بعد هبوط أسهمها في البورصة.