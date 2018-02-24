(CNN)-- تلقت شركة "سناب شات" ضربة موجعة، بعد إعلان عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع كايلي جينر عن وقفها استخدام تطبيق تبادل الصور الشهير، حيث منيت الشركة بخسائر كبيرة بعد هبوط أسهمها في البورصة.
بعد تغريدة لشقيقة كيم كارداشيان.. "سناب شات" تخسر 1.3 مليار دولار
بعد تغريدة.. أسهم سناب شات تهبط 6%
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 02:41 (GMT +0400).
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تلقت “سناب شات” ضربة موجعة، بعد إعلان عارضة الأزياء كايلي جينر عن وقفها استخدام التطبيق.
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