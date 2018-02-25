البحرين تعلن عن "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية".. أكبر مركز للقطاع في الشرق الأوسط

البحرين تعلن عن أكبر مركز للتكنولوجيا المالية

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 06:40 (GMT +0400).
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أعلنت البحرين عن أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى المالي لدول الخليج.

المنامة، البحرين (CNN)-- أعلنت البحرين مؤخراً عن افتتاح أكبر مساحة مخصصة للتكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط، المشروع باسم "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" خلال المؤتمر المالي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2018.