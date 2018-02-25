المنامة، البحرين (CNN)-- أعلنت البحرين مؤخراً عن افتتاح أكبر مساحة مخصصة للتكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط، المشروع باسم "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية" خلال المؤتمر المالي لدول مجلس التعاون الخليجي عام 2018.
البحرين تعلن عن "خليج البحرين للتكنولوجيا المالية".. أكبر مركز للقطاع في الشرق الأوسط
البحرين تعلن عن أكبر مركز للتكنولوجيا المالية
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 06:40 (GMT +0400).
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أعلنت البحرين عن أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط خلال المنتدى المالي لدول الخليج.
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