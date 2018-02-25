سامسونغ تكشف عن غالاكسي S9.. إليكم أبرز مميزاته

سامسونغ تقدم غالاكسي S9.. إليكم أبرز مميزاته

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية المقام في برشلونة، كشفت سامسونغ عن أحدث الهواتف الذكية الرائدة، غالاكسي S9 و S9 بلس.

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