سامسونغ تكشف عن غالاكسي S9.. إليكم أبرز مميزاته
سامسونغ تقدم غالاكسي S9.. إليكم أبرز مميزاته
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
1:08
في المؤتمر العالمي للهواتف الذكية المقام في برشلونة، كشفت سامسونغ عن أحدث الهواتف الذكية الرائدة، غالاكسي S9 و S9 بلس.
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