دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقامت اليابان مسابقة قتال للروبوتات، الأحد، ضمن دوري "ROBO-ONE"، في نسختها الـ32، وذلك في العاصمة طوكيو. وبحسب المنظمين فإن "ROBO-ONE" هي مسابقة قتال للروبوتات ذات القدمين، وتهدف إلى تطوير التكنولوجيا الروبوتية ونشر شعبية هذا النوع من الرجال الآليين.
في طوكيو.. معارك قتالية بين روبوتات!
في طوكيو.. معارك قتالية بين روبوتات!
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 02:00 (GMT +0400).
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بحسب المنظمين فإن "ROBO-ONE" هي مسابقة قتال للروبوتات ذات القدمين.
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