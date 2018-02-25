في طوكيو.. معارك قتالية بين روبوتات!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقامت اليابان مسابقة قتال للروبوتات، الأحد، ضمن دوري "ROBO-ONE"، في نسختها الـ32، وذلك في العاصمة طوكيو. وبحسب المنظمين فإن "ROBO-ONE" هي مسابقة قتال للروبوتات ذات القدمين، وتهدف إلى تطوير التكنولوجيا الروبوتية ونشر شعبية هذا النوع من الرجال الآليين.