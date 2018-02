بعد انتقاداتها وانخفاض أسهم الشركة.. كايلي جينير تعود لـ "سناب تشات"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عاودت كايلي جينير النشر عبر تطبيق "سناب تشات"، بعد توجيهها انتقاداً حاداً للتصميم الجديد للتطبيق.

ونشرت جينير صورة لرجل طفلتها الرضيعة عبر التطبيق، كما نشرت مقاطع فيديو وصوراً لمنتجات ماكياج جديد من علامتها التجارية "Kylie Cosmetics"، وقد اشتهرت كايلي بمسلسل تلفزيون الواقع "Keeping Up with the Kardashians" برفقة شقيقتها كيم كرداشيان.

وقد انخفضت أسهم شركة "Snap" التي تملك التطبيق، بنسبة ستة في المائة خلال يوم واحد بعد تغردة نشرتها كايلي انتقدت فيه التصميم الكلي للتطبيق، وخفّضت التغريدة القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.3 مليار دولار، شاهد الفيديو اعلاه، وقد استقرت الأسهم، صباح الإثنين.

وقد تعرض التطبيق لانتقاد واسع خلال الأسابيع السابقة ضد الشكل الجديد للتطبيق، لتصبّ جينير، التي تعد من أبرز المؤثرين بالتطبيق، الزيت على النار بتغريدتها.