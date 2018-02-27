شاهد.. 5G تخطف الأضواء في المؤتمر العالمي للموبايل

5G تخطف الأضواء في المؤتمر العالمي للموبايل

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 27 فبراير/شباط 2018; 07:27 (GMT +0400).
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2:03

في الوقت الحالي، شبكة 5G تجريبية في المعرض لكنها تعد بسرعة فائقة وموثوقة.

(CNN)-- مرة أخرى، 5G تستحوذ على كل الاهتمام في المؤتمر العالمي للموبايل، وهي الجيل القادم من شبكات الإنترنت التي سوف تنقل بياناتك من سرعة معقولة إلى سرعة جنونية، على الأقل هذا ما وعدت به هذا القطاع.

 

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