شاهد.. 5G تخطف الأضواء في المؤتمر العالمي للموبايل

(CNN)-- مرة أخرى، 5G تستحوذ على كل الاهتمام في المؤتمر العالمي للموبايل، وهي الجيل القادم من شبكات الإنترنت التي سوف تنقل بياناتك من سرعة معقولة إلى سرعة جنونية، على الأقل هذا ما وعدت به هذا القطاع.