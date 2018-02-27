شاهد.. 5G تخطف الأضواء في المؤتمر العالمي للموبايل

(CNN)-- مرة أخرى، 5G تستحوذ على كل الاهتمام في المؤتمر العالمي للموبايل، وهي الجيل القادم من شبكات الإنترنت التي سوف تنقل بياناتك من سرعة معقولة إلى سرعة جنونية، على الأقل هذا ما وعدت به هذا القطاع.
في الوقت الحالي، شبكة 5G تجريبية في المعرض لكنها تعد بسرعة فائقة وموثوقة.
(CNN)-- مرة أخرى، 5G تستحوذ على كل الاهتمام في المؤتمر العالمي للموبايل، وهي الجيل القادم من شبكات الإنترنت التي سوف تنقل بياناتك من سرعة معقولة إلى سرعة جنونية، على الأقل هذا ما وعدت به هذا القطاع.
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