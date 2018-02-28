التعرف على الوجوه.. تقنية جديدة قد تخلصك من الطوابير!

التعرف على الوجه.. تقنية قد تخلصك من الطوابير

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 06:26 (GMT +0400).
تقنيةالتقنية الرقميةتقنية وتكنولوجياهواتف ذكيةمطارات
2:04

القياسات الحيوية، بما فيها تقنية التعرف على الوجه، هي الآن صناعة تقدر قيمتها بمليار دولار

(CNN)--قد تكون الإمكانات كبيرة، ولكن الخصوصية لا تزال تشكل قلقاً كبيراً، “ميكسيا وان” تقول إنها سوف تتخلص من الصور الملتقطة بعد المؤتمر.
 

تقنيةالتقنية الرقميةتقنية وتكنولوجياهواتف ذكيةمطارات