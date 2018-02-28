(CNN)--قد تكون الإمكانات كبيرة، ولكن الخصوصية لا تزال تشكل قلقاً كبيراً، “ميكسيا وان” تقول إنها سوف تتخلص من الصور الملتقطة بعد المؤتمر.
التعرف على الوجوه.. تقنية جديدة قد تخلصك من الطوابير!
التعرف على الوجه.. تقنية قد تخلصك من الطوابير
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 06:26 (GMT +0400).
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القياسات الحيوية، بما فيها تقنية التعرف على الوجه، هي الآن صناعة تقدر قيمتها بمليار دولار
(CNN)--قد تكون الإمكانات كبيرة، ولكن الخصوصية لا تزال تشكل قلقاً كبيراً، “ميكسيا وان” تقول إنها سوف تتخلص من الصور الملتقطة بعد المؤتمر.
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