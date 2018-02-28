شاهد.. سيارة ذاتية القيادة يتحكم بها هاتف "هواوي"

سيارة ذاتية القيادة يتحكم بها هاتف "هواوي"

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 04:53 (GMT +0400).
سياراتهواتف ذكية
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الفيديو يسلّط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي وأثره في مساعدتنا في الحياة اليومية.

(CNN)-- لم يكن لدى مصنّع الهواتف "هواوي" طرازات جديدة لإظهارها في معرض "Mobile World Congress"، لكن الشركة استعرضت آخر ما توصلت إليه في قطاع التكنولوجيا من خلال تحكم هاتفها بسيارة "بورشه" من خلال قيادتها ذاتياً. ورغم أن التكنولوجيا التي تعمل عليها "هواوي" لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لإنجاز هذه المهمة، غير أن الفيديو يسلّط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي وأثره في مساعدتنا في الحياة اليومية.

سياراتهواتف ذكية