شاهد.. سيارة ذاتية القيادة يتحكم بها هاتف "هواوي"

(CNN)-- لم يكن لدى مصنّع الهواتف "هواوي" طرازات جديدة لإظهارها في معرض "Mobile World Congress"، لكن الشركة استعرضت آخر ما توصلت إليه في قطاع التكنولوجيا من خلال تحكم هاتفها بسيارة "بورشه" من خلال قيادتها ذاتياً. ورغم أن التكنولوجيا التي تعمل عليها "هواوي" لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب لإنجاز هذه المهمة، غير أن الفيديو يسلّط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي وأثره في مساعدتنا في الحياة اليومية.