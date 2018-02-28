(CNN)-- من أصل 8.3 مليار طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه، لا يتم إعادة تدوير سوى 9 بالمائة فقط، ولكن الحرب ضد الافراط باستخدام البلاستيك في العالم تكتسب زخماً، مع وجود ضغوط متزايدة على الحكومات وتجار التجزئة للحد من النفايات والتفكير بشكل أكثر استدامة حول التعبئة والتغليف الاستهلاكي.
هذا هو أول متجر لبيع السلع الخالية من البلاستيك!
هذا أول متجر يبيع سلعا ً خالية من البلاستيك
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و52 دقيقة.
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من أصل 8.3 مليار طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه، لا يتم إعادة تدوير سوى 9 بالمائة فقط.
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