هذا هو أول متجر لبيع السلع الخالية من البلاستيك!

(CNN)-- من أصل 8.3 مليار طن من البلاستيك الذي تم إنتاجه، لا يتم إعادة تدوير سوى 9 بالمائة فقط، ولكن الحرب ضد الافراط باستخدام البلاستيك في العالم تكتسب زخماً، مع وجود ضغوط متزايدة على الحكومات وتجار التجزئة للحد من النفايات والتفكير بشكل أكثر استدامة حول التعبئة والتغليف الاستهلاكي.