إذا كنتم تخافون السيارات ذاتية القيادة.. هذا هو الحل
هل تخافون السيارات ذاتية القيادة؟ إليكم الحل
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 07:39 (GMT +0400).
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تريدكم شركة “وايمو” أخذ رحلة واقع افتراضي في سيارة دون سائق، لتخفيف خوفكم من التجربة الحقيقية.
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