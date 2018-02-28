إذا كنتم تخافون السيارات ذاتية القيادة.. هذا هو الحل

هل تخافون السيارات ذاتية القيادة؟ إليكم الحل

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 28 فبراير/شباط 2018; 07:39 (GMT +0400).
سياراتسيارات ذكيةتقنية وتكنولوجياتكنولوجياالواقع الافتراضي
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تريدكم شركة “وايمو” أخذ رحلة واقع افتراضي في سيارة دون سائق، لتخفيف خوفكم من التجربة الحقيقية.

سياراتسيارات ذكيةتقنية وتكنولوجياتكنولوجياالواقع الافتراضي