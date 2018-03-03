"جاغوار" تكشف عن سيارتها الكهربائية الأولى

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "جاغوار" عن سيارتها الكهربائية الأولى "I-Pace ".

وقد كشف نموذج أولي عن سيارة "I-Pace" قبل عامين، لكن السيارة التي عرضتها الشركة، الخميس، كانت إنتاجاً حقيقياً لنسخة تاملاكبة التي ستباع في وقت لاحق هذا العام.

ومثل نموذجها، ستحوي "I-Pace" مساحة واسعة من الداخل، وستملكين صغين فقط من المقاعد، وليس ثلاثة كمثيلتها "Model X" من "تسلا"، ويعلو سقف زجاجي السيارة على امتدادها طولاً.

وستتمكن السيارة من قطع مدى يبلغ 240 ميلاً (386 كيلومتر) بشحن كامل، وفقاً لما ذكرته "جاغوار"، وسيتمكن محركها الكهربائي من توليد طاقة تبلغ 394 حصاناً ليسمح لها بالإنطلاق من صفر إلى 60 ميلاً بالساعة (96.5 كيلومتر بالساعة) خلال 4.5 ثوانٍ فقط، ووضعت البطاريات بأخفض نقطة ممكنة بين العجلات الأمامية والخلفية لتمنح "I-Pace" أفضل توازنٍ متاح، وفقاً لما ذكرته الشركة.

وسيعمل نظام التعليق الهوائي الذي يستوي ذاتياً على جذب هيكل السيارة نحو الأرض بالسرعات العالية لتحسين الديناميكية الهوائية.

وكغيرها من السيارات الكهربائية، ستعمل "I-Pace" على شحن البطاريات قليلاً عند الحركة البطيئة.

ولم تعلن "جاغوار" عن أسعار السيارة في الولايات المتحدة، لكن في المملكة المتحدة ستبدأ بحوالي 64 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 88 ألف دولار أمريكي).