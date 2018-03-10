عندما يتحول الروبوت الى مجرم خطير

(CNN)-- أجرى باحثون من شركة IOActive للأمن الألكتروني اختبار يحاكي هجوم فدية على روبوت "سوفت بانك" ، وكانت المفاجأة أن شركة الأمن كانت قادرة على جعله يطلب عملة البيتكوين وكذلك كيل الشتائم والتهديدات.
باحثون في مؤسسة للأمن الألكتروني أجروا اختبار هجوم فدية على روبوت "سوفت بانك "
(CNN)-- أجرى باحثون من شركة IOActive للأمن الألكتروني اختبار يحاكي هجوم فدية على روبوت "سوفت بانك" ، وكانت المفاجأة أن شركة الأمن كانت قادرة على جعله يطلب عملة البيتكوين وكذلك كيل الشتائم والتهديدات.
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