عندما يتحول الروبوت الى مجرم خطير

عندما يتحول الروبوت الى مجرم خطير

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 10 مارس/آذار 2018; 11:38 (GMT +0400).
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باحثون في مؤسسة للأمن الألكتروني أجروا اختبار هجوم فدية على روبوت "سوفت بانك "

(CNN)-- أجرى باحثون من شركة IOActive للأمن الألكتروني اختبار يحاكي هجوم فدية على روبوت "سوفت بانك" ، وكانت المفاجأة أن شركة الأمن كانت قادرة على جعله يطلب عملة البيتكوين وكذلك كيل الشتائم والتهديدات.

 

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