عندما يتحول الروبوت الى مجرم خطير

(CNN)-- أجرى باحثون من شركة IOActive للأمن الألكتروني اختبار يحاكي هجوم فدية على روبوت "سوفت بانك" ، وكانت المفاجأة أن شركة الأمن كانت قادرة على جعله يطلب عملة البيتكوين وكذلك كيل الشتائم والتهديدات.