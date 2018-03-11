(CNN)-- من سيارة لاغوندا الكهربائية النموذجية من أستون مارتن إلى سيارة تويوتا سوبرا النموذجية الجديدة، معرض جنيف للسيارات لهذا العام لم يخيب ظننا.
شاهد.. هذه أكثر 3 مركبات إثارة بمعرض جنيف للسيارات
هذه أكثر 3 مركبات إثارة بمعرض جنيف للسيارات
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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بينما تكافح معارض السيارات لإيجاد طرق للبقاء مثيرة، يبدو أن معرض جنيف لم يواجه هذه المشكلة أبداً.
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