شاهد.. "مايكروسوفت" تعلن عن أول مركز للبيانات بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "مايكروسوفت"، الأربعاء، عن إطلاق مركزين للبيانات في الإمارات العربية المتحدة، لتأتي هذه الخطوة بأول وجود للبيانات السحابية للشركة التكنولوجية في الشرق الأوسط.

وقد أعلنت الشركة خلال مقابلة مع CNN بالعربية عن توسع شبكة مراكز بياناتها لموقعين آخرين، أحدهما في سويسرا والآخر في ألمانيا، وفقاً لما ذكره المدير العام الإقليمي لشركة "مايكروسوفت الخليج" سيد حشيش.

وذكر حشيش بأن "مايكروسوفت" ستتعاون مع قطاع الأعمال بشركة "اتصالات" لدعم "التحول الرقمي في المنطقة،" منوّهاً إلى أن إحدى أسباب التوسع في الإمارات تأتي من توجّه الدولة نحو التحول الرقمي الذي يتمثل بنقل البيانات والمعاملات إلى السحابات الإلكترونية، ومشيراً إلى أهمية مراكز البيانات المحلية بدعم الابتكار والنمو التقني لدول المنطقة.

وذكرت الشركة ببيان صحفي بتوقع توفير خدمات المركزين بالمنطقة بداية 2019، مضيفة بأن " كل مركز بيانات جديد سيلتزم "بمبادئ سحابة مايكروسوفت ليصبح تلقائياُ واحد من أكبر البنى التحتية السحابية في العالم، والتي تخدم حاليا مليار عميل وأكثر من 20 مليون شركة حول العالم."