(CNN)-- لقد سمع الجميع عن أسماء مثل فيراري ولامبورغيني وبورشه، لكن هذه الشركات الصغيرة المصنّعة للسيارات الخارقة كانت من أكثر السيارات جذباً للاهتمام في معرض جنيف للسيارات 2018.
شاهد.. 5 سيارات خارقة جديدة قد لم تسمع بها سابقاً
سيارات خارقة جديدة قد لم تسمع بها سابقاً
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
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فيديو يستعرض أكثر السيارات جذباً للاهتمام في معرض جنيف للسيارات 2018.
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