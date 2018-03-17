شاهد.. 5 سيارات خارقة جديدة قد لم تسمع بها سابقاً

(CNN)-- لقد سمع الجميع عن أسماء مثل فيراري ولامبورغيني وبورشه، لكن هذه الشركات الصغيرة المصنّعة للسيارات الخارقة كانت من أكثر السيارات جذباً للاهتمام في معرض جنيف للسيارات 2018.