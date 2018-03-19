(CNN)-- "سبوت" هو روبوت دردشة تفاعلية يساعد الموظفين على تعقب التحرش والتمييز في مكان العمل والإبلاغ عنهما. فكيف يمكن أن يساعد الروبوت في جعل بيئة العمل أكثر أمناً؟
شاهد.. روبوت يساعدك في الإبلاغ عن التحرش والتمييز!
روبوت يساعدك في الإبلاغ عن التحرش والتمييز!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
1:52
كيف يمكن أن يساعد الروبوت في جعل بيئة العمل أكثر أماناً؟
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