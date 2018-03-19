شاهد.. روبوت يساعدك في الإبلاغ عن التحرش والتمييز!

روبوت يساعدك في الإبلاغ عن التحرش والتمييز!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ53 دقيقة.
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1:52

كيف يمكن أن يساعد الروبوت في جعل بيئة العمل أكثر أماناً؟

(CNN)-- "سبوت" هو  روبوت دردشة تفاعلية يساعد الموظفين على تعقب التحرش والتمييز في مكان العمل والإبلاغ عنهما. فكيف يمكن أن يساعد الروبوت في جعل بيئة العمل أكثر أمناً؟

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