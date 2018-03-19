شاهد.. روبوت يساعدك في الإبلاغ عن التحرش والتمييز!

(CNN)-- "سبوت" هو روبوت دردشة تفاعلية يساعد الموظفين على تعقب التحرش والتمييز في مكان العمل والإبلاغ عنهما. فكيف يمكن أن يساعد الروبوت في جعل بيئة العمل أكثر أمناً؟