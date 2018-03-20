كل ما تحتاج معرفته عن قضية “كامبردج أناليتيكا” و"فيسبوك" 

"إليكم قصة قضية "كامبردج أناليتيكا" و"فيسبوك

تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 20 مارس/آذار 2018; 03:47 (GMT +0400).
تقنية وتكنولوجياتكنولوجيافيسبوكأمريكاالانتخابات الأمريكية
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إليكم تفاصيل قضية "كامبردج أناليتيكا" و"فيسبوك" وتأثيرها على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

تقنية وتكنولوجياتكنولوجيافيسبوكأمريكاالانتخابات الأمريكيةدونالد ترامب