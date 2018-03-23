صوفي.. روبوت يجوب البحر مع الأسماك!

صوفي.. روبوت يجوب البحر مع الأسماك!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و19 دقيقة.
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1:11

صنع الروبوت من مطاط السيليكون والبلاستيك وأجزاء مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد

SoFi" روبوت على شكل سمكة ابتكره علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"

أمريكاابتكاراتذكاء اصطناعيروبوتروبوتات