SoFi" روبوت على شكل سمكة ابتكره علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"
صوفي.. روبوت يجوب البحر مع الأسماك!
صوفي.. روبوت يجوب البحر مع الأسماك!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و19 دقيقة.
1:11
صنع الروبوت من مطاط السيليكون والبلاستيك وأجزاء مطبوعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد
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