المنامة، البحرين (CNN)-- لا شك بأن ريادة الاعمال ليست بالأمر السهل، وبالأخص في مجال متخصص كالتكنولوجيا المالية، ومع الاهتمام الحكومي المتزايد في البحرين على تنمية هذا القطاع، قابلت CNN بالعربية مؤخراً ممثلين لإحدى مسرّعات الأعمال التابعة لشركة "C5" التي تلعب دوراً بتنمية هذا القطاع بالمنطقة.
ما هي منصة "Cloud10" لرواد الأعمال في البحرين؟
ما هي منصة "Cloud10" لرواد الأعمال بالبحرين؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و34 دقيقة.
1:17
"Cloud10" يعد من إحدى الجهود التي تتجه فيها البحرين لتنمية قطاع التكنولوجيا المالية.
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