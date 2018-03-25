ما هي منصة "Cloud10" لرواد الأعمال في البحرين؟

المنامة، البحرين (CNN)-- لا شك بأن ريادة الاعمال ليست بالأمر السهل، وبالأخص في مجال متخصص كالتكنولوجيا المالية، ومع الاهتمام الحكومي المتزايد في البحرين على تنمية هذا القطاع، قابلت CNN بالعربية مؤخراً ممثلين لإحدى مسرّعات الأعمال التابعة لشركة "C5" التي تلعب دوراً بتنمية هذا القطاع بالمنطقة.