منها سجل اتصالاتك ورسائلك.. كيف تعرف المعلومات التي يجمعها فيسبوك عنك؟ 

(CNN)-- أعلنت شركة "فيسبوك"، الأربعاء، عن توفيرها لسلسة من التغييرات لمنح المستخدمين المزيد من التحكم بإعدادات الخصوصية، والبيانات، ولكن اكتشف مستخدمو فيسبوك أنه يتم جمع العديد من البيانات منها سجلات بالمكالمات والرسائل، فكيف يمكنك أن تعرف ما يعلمه فيسبوك عنك؟