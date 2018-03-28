منها سجل اتصالاتك ورسائلك.. كيف تعرف المعلومات التي يجمعها فيسبوك عنك؟ 

كيف تعرف المعلومات التي يجمعها فيسبوك عنك؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و39 دقيقة.
فيسبوكالتجسسالتجسس الإلكترونيقضايا تجسستجسس
2:22

اكتشف مستخدمو فيسبوك أنه يتم جمع العديد من البيانات منها سجلات بالمكالمات والرسائل، فكيف يمكنك أن تعرف ما يعلمه فيسبوك عنك؟

(CNN)-- أعلنت شركة "فيسبوك"، الأربعاء، عن توفيرها لسلسة من التغييرات لمنح المستخدمين المزيد من التحكم بإعدادات الخصوصية، والبيانات، ولكن اكتشف مستخدمو فيسبوك أنه يتم جمع العديد من البيانات منها سجلات بالمكالمات والرسائل، فكيف يمكنك أن تعرف ما يعلمه فيسبوك عنك؟

فيسبوكالتجسسالتجسس الإلكترونيقضايا تجسستجسس