شاهد.. زوكربيرغ يظهر بكابيتول هيل قبيل جلسة استماع حول فيسبوك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استبدل مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قميصه وجينزه المعتادين ببدلة رسمية، وذلك أثناء لقائه مع المشرعين في الكابيتول هيل. ومن المقرر أن يدلي زوكربيرغ بشهادته هذا الأسبوع حول ممارسات مشاركة البيانات على فيسبوك.