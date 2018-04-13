شاهد كيف أنقذت ساعة أبل الذكية حياة امرأة!

(CNN)-- تمكنت ساعة أبل الذكية من إنقاذ حياة امرأة أمريكية تدعى هيذر هيندرشوت، بعد أن حذرتها الساعة من أن معدل ضربات قلبها أثناء وقت الراحة كان مرتفعا بشكل غير طبيعي.