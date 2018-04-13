(CNN)-- تمكنت ساعة أبل الذكية من إنقاذ حياة امرأة أمريكية تدعى هيذر هيندرشوت، بعد أن حذرتها الساعة من أن معدل ضربات قلبها أثناء وقت الراحة كان مرتفعا بشكل غير طبيعي.
شاهد كيف أنقذت ساعة أبل الذكية حياة امرأة!
شاهد كيف أنقذت ساعة أبل الذكية حياة امرأة!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
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ساعة أبل الذكية التي ترتديها هيذر هيندرشوت بدأت بتحذيرها من ارتفاع معدل ضربات قلبها أثناء وقت الراحة.
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