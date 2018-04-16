ما هو أولمبياد اللغة الإنجليزية المُقام في الأردن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اللغة الإنجليزية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياتنا اليومي، ولكن كيف يمكن تغذية هذا الاهتمام باللغة لتحقيق مصلحة المجتمع ومساعدة الجيل الشاب على التخطيط بشكل علمي للابتكار؟

هذا ما يركز عليه "أولمبياد اللغة الإنجليزية"، المقام في الأردن، وهي مسابقة عالمية يتركز فيها الاهتمام على تطوير الحس الإبداعي للطلاب الذين تترواح أعمارهم ما بين 11 - 16 عاماً، باستخدام مهارات اللغة الإنجليزية.

المسابقة تضم المدارس الحكومية والخاصة والدولية، وتهدف لتطوير التعامل باللغة الإنجليزية وتجهيز الطلاب للحياة العملية بطريقة ممتعة قد لا يحصلون عليها بمدارسهم.

المسابقة التي بدأت منذ عامين تتركز في كل عام على فكرة رئيسية، وفي أول دورة لها عام 2016، ركزت المسابقة التي قدّمها الدكتور ماجد حمد، على مبدأ تشجيع السياحة، ومسابقة العام التالي ركزت على ابتكار حلول إبداعية لتطوير أساليب التعليم، وفي مسابقة هذا العام والتي يفترض إقامتها في الفترة ما بين 26 إلى 28 إبريل/نيسان الجاري، سيتركز المحور الأساسي على ابتكار حلول إبداعية في مجال الصحة.

وقال الرئيس التنفيذي للأولمبياد، غياث الزغل، في حديث لـ CNN بالعربية، إن الفرق المشاركة لهذا العام تتكون من 65 فريقاً اتوا من ألمانيا والكويت واليمن والجزائر والأردن وغيرها.

وذكر الزغل بأنه "ورغم التوتر الذي تشهده المنطقة، إلا أن المسابقة تحظى باهتمام متزايد كل عام،" وأضاف بأن الأولمبياد يحظى بدعم من السفارة الأمريكية في عمّان وأكاديمية طلال أبوغزالة

وكمثال على المشاريع المشاركة، الفكرة التي قدمتها مجموعة "Life Saviors" من مدرسة بناة الغد، في الأردن، الفريق المكون من ستة أعضاء سيقدمون تطبيقاً للهواتف الذكية بنظام تشغيل "الأندرويد" يركز على تعليم مختلف الفئات العمرية الأسس لإرشادات الإسعاف الأولي.

الفريق قام بجمع المعلومات من الجمعية الأردنية للإسعاف، كجزء من البحث العلمي الواجب الالتزام به لتقديم المشاريع، وصمموا التطبيق لخدمة المجتمع، ليحصلوا على تمويل من أحد المطاعم.

وقد فسّر الزغل الإجراءات التي يتم من خلالها تقييم أداء الطلاب، من قبل لجنة تحكيم تحوي قرابة 35 عضواً، والتي يتم من خلالها انتقاء أبرز الأفكار المقدّمة من خلال سلسلة من المحاور:

- اختبارات اللغة الإنجليزية: والتي أشرفت عليها إلى الآن منظمة "ETS" التي توفر امتحانات تقييم مستوى اللغة الإنجلزية "TOFEL"

- المشروع: وقد يتضمن هذا المحور عدة أفكار تقدمها الفرق المشاركة

- خدمة المجتمع: في هذا المحور يتم التركيز على تقديم المشروع لخدمات تخدم الناس الأقل حظاً أو تلك التي تنعكس إيجاباً لصالح المجتمعات

- عمل مسرحي يقوم من خلاله المشاركة بتقديم مشكلة والعثور على حلٍّ لها خلال ستة دقائق

- العمل الجماعي: من خلال آلية توزيع المهام والعمل المشترك بين أعضاء الفرق المشاركة