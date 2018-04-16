هكذا ستبحث "ناسا" عن حياة خارج نظامنا الشمسي

(CNN)-- تستعد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لإطلاق قمر اصطناعي، في إطار البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي، من بينها كواكب قابلة للحياة.
يتوقع علماء “ناسا” أن تعثر المهمة على آلاف الكواكب الخارجية المحتملة.
(CNN)-- تستعد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لإطلاق قمر اصطناعي، في إطار البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي، من بينها كواكب قابلة للحياة.
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