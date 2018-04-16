هكذا ستبحث "ناسا" عن حياة خارج نظامنا الشمسي

هكذا ستبحث "ناسا" عن حياة خارج نظامنا الشمسي

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
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يتوقع علماء “ناسا” أن تعثر المهمة على آلاف الكواكب الخارجية المحتملة.

(CNN)-- تستعد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لإطلاق قمر اصطناعي، في إطار البحث عن كواكب خارج نظامنا الشمسي، من بينها كواكب قابلة للحياة.

 

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