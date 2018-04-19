جربنا لكم هاتفين.. "Honor 9 Lite" و"Honor 7x"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي تستعد في شركة "Honor" لإطلاق هاتفها الجديد "Honor 10" المدعوم ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، قررنا تجربة بعض الهواتف التي أصدرتها الشركة سابقاً: "Honor 9 Lite" و"Honor 7X".

"Honor 9 Lite"

التصميم

يمتاز هذا الهاتف بخفة وزنه مع البطارية والذي يبلغ حوالي 149 غراماً فقط، حجم الشاشة يبلغ 5.56 بوضوح 428 بكسل لكل إنس ويوفر تجربة 1080 (Full High Definition)، الشاشة تمتد للأطراف الجانبية وتوفر فرصة مشاهدة المقاطع المصورة بأبعاد (18:9)

الأداء

البرمجية مدعّمة بنظام تشغيل "أندرويد 8.0" وبواجهة التفاعل المخصصة لشركة "هواوي" من "أندرويد"، "EMUI 8.0"، ما ساهم بسرعة استجابة معقولة.

توجد العديد من الاختصارات لتنفيذ مهام معينة بحركات بسيطة، والتي يمكن تفعيلها من خلال التوجه إلى قائمة الاعدادات واختيار "Motion Control"، والقيام بعدد من المهام منها تفعيل خاصية التقاط صورة للشاشة عند تمرير ثلاثة أصابع عبرها.

البطارية

سعة البطارية تبلغ 3000 ميللي أمبير، وقد احتفظ الهاتف بشحنه ليوم كامل، لكن إعادة شحنه للكامل يستغرق وقتاً قد يبلغ ساعتين ونصف.

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الكاميرا

كلا الكاميرتين تملكان قوة 15 ميغابيكسل، الصور كانت واضحة لكن كان الألوان في الصور الملتقطة بالكاميرا الخلفية بدت باهتة، في الإضاءة الجيدة وكانت أوضح في الإضاءة الخافتة.

السعر

سعر هاتف "Honor 9 Lite" يبلغ 849 درهم إماراتي (231 دولار أمريكي)، ويعتبر معقولاً لهذه المواصفات نظراً للهواتف الذكية المماثلة له بالمواصفات بالسوق.

هاتف "Honor 7x"

التصميم

الهاتف يملك تصميماً جذاباً، جربناه باللون الأزرق الداكن، سهل الحمل وخفيف الوزن

الشاشة

حجم الشاشة يبلغ 5,93 إنش وتعرض المحتوى بوضوح (Full High Definition)، الشاشة تمتد للحواف ما يسمح بمساحة أكبر للعرض.

الأداء

استجابة الهاتف كانت سريعة، وتميز بخاصية انقسام الشاشة لتوفير مجالٍ أوسع لفتح عدة تطبيقات في الشاشة ذاتها بنفس الوقت.

الجهاز يعمل بنظام تشغيل "أندرويد 7" و يحوي واجهة المستخدم "EMUI5.1"

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الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 16 ميغابيكسل و2 ميغابيكسل، لاحظنا سرعة مواكبة خاصية "ISO" بالكاميرا للتغير بالضوء، الصور تنتج وضوحاً عالٍ حتى في الأماكن المعتمة

البطارية

قوة البطارية لهذا الهاتف تبلغ 3340 ميللي أمبير، وواظب الهاتف على شحن البطارية بعد يوم ونصف من شحنه كاملاً.

السعر

سعر هاتف "Honor 7x" يبلغ 1049 درهم إماراتي (285 دولار أمريكي)