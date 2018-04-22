شاهد.. هل نرى هذه السيارات الغريبة قريباً في طرقاتنا؟

هل نرى هذه السيارات الغريبة قريبا في طرقاتنا؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
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شاهد.. هل نرى هذه السيارات الغريبة قريباً في طرقاتنا؟

(CNN)-- مصنعو السيارات يصممون نماذج سيارات تتجاوز أفكار السيارات الشخصية، نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضاً من المركبات "الغريبة" من معرض جنيف للسيارات.