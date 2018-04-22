(CNN)-- مصنعو السيارات يصممون نماذج سيارات تتجاوز أفكار السيارات الشخصية، نستعرض لكم في هذا الفيديو بعضاً من المركبات "الغريبة" من معرض جنيف للسيارات.
شاهد.. هل نرى هذه السيارات الغريبة قريباً في طرقاتنا؟
هل نرى هذه السيارات الغريبة قريبا في طرقاتنا؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:34
شاهد.. هل نرى هذه السيارات الغريبة قريباً في طرقاتنا؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.