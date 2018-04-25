شاهد.. هذه خصائص Gmail الجديدة

شاهد.. هذه خصائص Gmail الجديدة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
التقنية الرقميةتطبيقاتغوغل
1:05

إليك كيف تعمل خصائص Gmail الجديدة من شركة غوغل عبر هذا الفيديو.

(CNN)-- تعمد شركة غوغل إلى طرح تحديثات على Gmail، بما في ذلك رسائل يمكنها الاختفاء، وتحذيرات من رسائل البريد الإلكتروني المُريبة، وزر "غفوة". إليك كيف تعمل الخصائص الجديدة عبر هذا الفيديو.

التقنية الرقميةتطبيقاتغوغل