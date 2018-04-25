شاهد.. هذه خصائص Gmail الجديدة

(CNN)-- تعمد شركة غوغل إلى طرح تحديثات على Gmail، بما في ذلك رسائل يمكنها الاختفاء، وتحذيرات من رسائل البريد الإلكتروني المُريبة، وزر "غفوة". إليك كيف تعمل الخصائص الجديدة عبر هذا الفيديو.