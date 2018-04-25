(CNN)-- تعمد شركة غوغل إلى طرح تحديثات على Gmail، بما في ذلك رسائل يمكنها الاختفاء، وتحذيرات من رسائل البريد الإلكتروني المُريبة، وزر "غفوة". إليك كيف تعمل الخصائص الجديدة عبر هذا الفيديو.
شاهد.. هذه خصائص Gmail الجديدة
شاهد.. هذه خصائص Gmail الجديدة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
1:05
إليك كيف تعمل خصائص Gmail الجديدة من شركة غوغل عبر هذا الفيديو.
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