هل سيتسبب الذكاء الاصطناعي الخارق بانقراض البشرية؟

3:23

الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل سيري ترد على طلباتك، وهو الذي يسمح لغوغل بالترجمة. بحديث مع شبكتنا، عبر روّاد المجال عن مخاوفهم من مخاطر هذه الثورة على بقاء البشرية.