هل سيتسبب الذكاء الاصطناعي الخارق بانقراض البشرية؟
هل سيتسبب الذكاء الاصطناعي بانقراض البشرية؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
3:23
الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل سيري ترد على طلباتك، وهو الذي يسمح لغوغل بالترجمة. بحديث مع شبكتنا، عبر روّاد المجال عن مخاوفهم من مخاطر هذه الثورة على بقاء البشرية.
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