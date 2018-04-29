هل سيتسبب الذكاء الاصطناعي الخارق بانقراض البشرية؟

هل سيتسبب الذكاء الاصطناعي بانقراض البشرية؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
تقنية وتكنولوجياتكنولوجياذكاء اصطناعي
3:23

الذكاء الاصطناعي هو ما يجعل سيري ترد على طلباتك، وهو الذي يسمح لغوغل بالترجمة. بحديث مع شبكتنا، عبر روّاد المجال عن مخاوفهم من مخاطر هذه الثورة على بقاء البشرية.

تقنية وتكنولوجياتكنولوجياذكاء اصطناعي