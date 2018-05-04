تويتر تنصح جميع مستخدميها بتغيير كلمة السر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نصحت شركة "تويتر"، مساء الخميس، جميع مستخدمي منصتها الإلكترونية، البالغ عددهم أكثر من 336 مليون بتغيير كلمة السر، بعد كشف خلل فني أدى إلى تسجيل كلمات السر دون تشفير مناسب.

وقالت الشركة إنها أصلحت المشكلة وإنه لا يوجد أي دليل على أن كلمات السر جرى تسريبها أو إساءة استخدامها، إلا أنها ناشدت مستخدميها لتحديث كلمة السر كإجراء وقائي. ولم تحدد الشركة عدد المستخدمين الذين تأثروا بهذا الخلل.

ورفضت الشركة الكشف لـCNN عن الموعد الذي حدث فيه الخلل أو عدد كلمات السر التي جرى حفظها دون تشفير مناسب، إلا أنه أوضحت أن ما حدث ليس خرقا. وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي إن الشركة تؤمن بأهمية الإعلان عن الخلل الداخلي.