شاهد.. سيارة "تيسلا" تجر طائرة عملاقة

(CNN)-- لاتزال شركة تيسلا تبهر عشاقها بقدرات سياراتها الكهربائية يوماً بعد يوم، إذ حطمت سيارة “تيسلا موديل X” رقماً قياسياً جديداً بموسوعة غينيس في عملية جر كهربائية حيث سحبت طائرة بوينغ 787 يزيد وزنها عن 130 طن.