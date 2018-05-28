ماذا سيحدث لو كان بإمكانك إرسال نسخة رقمية منك للعمل عوضاً عنك؟
هل سنرسل نسخاً رقمية منا للعمل مستقبلاً؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ50 دقيقة.
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هذه كورا. هي أفاتار لخدمة العملاء صممتها شركة “سول ماشينز” النيوزيلاندية. لكن ماذا سيعني دخول “البشر الرقميين” إلى مجال العمل بالنسبة لجميعنا؟
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