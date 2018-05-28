ماذا سيحدث لو كان بإمكانك إرسال نسخة رقمية منك للعمل عوضاً عنك؟

2:34

هذه كورا. هي أفاتار لخدمة العملاء صممتها شركة “سول ماشينز” النيوزيلاندية. لكن ماذا سيعني دخول “البشر الرقميين” إلى مجال العمل بالنسبة لجميعنا؟