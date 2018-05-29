سكرامنتو أول مدينة أمريكية تطرح برنامجا تجريبيا لاختبار لوحات سيارات رقمية.
بعد هذا الابتكار.. هل تختفي لوحات السيارات التقليدية قريباً؟
هل تختفي لوحات السيارات التقليدية قريباً؟
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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اللوحة بإمكانها الإبلاغ في حال تعرض السيارة للسرقة وعرض تحذيرات حيوية ومعلومات عن الطقس.
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