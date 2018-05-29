بعد هذا الابتكار.. هل تختفي لوحات السيارات التقليدية قريباً؟

هل تختفي لوحات السيارات التقليدية قريباً؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ47 دقيقة.
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1:08

اللوحة بإمكانها الإبلاغ في حال تعرض السيارة للسرقة وعرض تحذيرات حيوية ومعلومات عن الطقس.

سكرامنتو أول مدينة أمريكية تطرح برنامجا تجريبيا لاختبار  لوحات سيارات رقمية.

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