"الفلافل والساري الهندي"... قريبا على قائمة الإيموجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في كل عام، يطلق "مجمع يونيكود"، أو Unicode Consortium، قائمة جديدة برموز الايموجي التي تواكب "الاحتياجات التعبيرية" لمستخدمي مختلف أنواع الأجهزة.

المسودة الحالية تتضمن رموزا ترتبط بثقافات محددة، مثل "الفلافل"، وأخرى ترتبط بالملابس، مثل الساري الهندي وحذاء الباليه، كما تشمل القائمة إضافة ممكنة لحيوانات وطيور جديدة مثل الفلامنغو وكلاب الخدمة.

وتشمل القائمة أيضا اهتماما بذوي الاحتياجات الخاصة ومعداتهم، مثل رمز وجه لشخص أصم، ورمز للكرسي المتحرك، والكرسي المتحرك الأتوماتيكي، إضافة إلى أذن فيها سماعة لضعيفي السمع.

والإضافة الجديدة على رموز الوجه ستكون لشخص يتثاءب، ليصل عدد الرموز المقترحة في المجموع إلى 179 مقترحا.

وسيعلن عن القائمة النهائية في سبتمبر/ أيلول المقبل، في حين سيتم إطلاقها في الربع الأول من العام المقبل.