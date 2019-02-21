سامسونغ تكشف عن أحدث إصداراتها... هاتف قابل للطي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت سامسونغ عن أحدث هواتفها الذكية الأربعاء، والذي يحتوي على مميزات الجيل الخامس من الهواتف الذكية، وإمكانية طيه وفتحه ليتحول إلى جهاز لوحي، إضافة إلى إمكانية استخدام هاتف ليشحن هاتفا آخرا عند وضعهما فوق بعضهما البعض.

وبعد عام من النمو البطيء في مبيعاتها، تعد سامسونغ بتغييرات كبيرة في أجهزتها الجديدة وهي نسخة S10، خصوصا وأن النسخة السابقة لم تختلف بدورها عن سابقتها.

أول هذه الهواتف هو هاتف "غالاكسي فولد"، وهو هاتف يمكن فتحه ليتحول إلى جهاز لوحي، ويبدأ سعره من 1980 دولارا، وسيصبح متاحاً في الأسواق في 26 أبريل/ نيسان المقبل.

وعلى هذا الهاتف، يمكن استخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت، إذ قال متحدث باسم سامسونغ إنه بإمكان المستخدم مشاهدة فيلم على نتفليكس، والبحث عن موضوع في غوغل، وإرسال رسالة نصية قصيرة في الوقت نفسه.

أما المجموعة المقبلة من هواتف سامسونغ غالاكسي اس فستتضمن هواتف S10e، وS10، وS10+، وS10 5G.

وقالت الشركة إن الهواتف الجديدة تفهم سلوك مستخدميها، فمثلا، الهاتف سيتمكن من التعرف إلى عدد المرات التي تزور فيها تطبيق الطقس، أو عدد المرات التي تستمتع فيها إلى الأغنيات صباحا، وبالتالي ستكون هذه التطبيقات متاحة للاستخدام أسرع من غيرها.