"فيسبوك" تلجأ إلى "تويتر" لتفسير انقطاع خدمتها على الانترنت

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(CNN)-- امتدت فترة انقطاع جزئية على فيسبوك، أثرت على المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لما يزيد عن 10 ساعات. ويُعتقد أنه أكبر انقطاع تشهده شبكة التواصل الاجتماعي على الإطلاق.

فيسبوك، التي تعتبر أكبر خدمة تواصل في العالم، لجأت إلى منافستها تويتر لتوضيح أن مجموعتها من التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة تواجه صعوبات تقنية.

وأبلغ بعض مستخدمي فيسبوك ومنصات أخرى مملوكة لشركة التكنولوجيا العملاقة - بما في ذلك انستاغرام وواتساب - عن مشكلات في الوصول إلى الخدمات ونشر المحتوى.

وبدلاً من ظهور الصور الشخصية وتحديثات الحالة، تلقى العديد منهم رسالة خطأ تقول: "عذرًا ، حدث خطأ ما. إننا نعمل على إصلاح الأمر بأسرع ما يمكن".

وذهب المستخدمون إلى تويتر للتنفيس عن إحباطهم. ولقي وسما FacebookDown و InstagramDown رواجاً كبيراً على تويتر.

يذكر أن انقطاع الخدمة بدأ بعد ظهر الأربعاء بالتوقيت الشرقي، وأثر على العديد من الناس في مناطق مختلفة حول العالم، وامتد الانقطاع إلى بعض المناطق في قارة آسيا، الخميس.