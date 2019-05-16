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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، عن حذف مئات الصفحات والمجموعات والحسابات المزيفة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، قائلة إنها كانت تديرها شركة إسرائيلية وتستهدف الانتخابات في دول أفريقية بينها تونس.

وأوضحت شركة "فيسبوك"، في بيان للإعلان عن حذف الحسابات، أن شركة "أرخميدس" الإسرائيلية أنفقت أكثر من 800 ألف دولار لعرض على إعلانات فيسبوك وأن حساباتها كانت تضم حوالي 3 ملايين متابع.

وقالت فيسبوك إن "شركة مجموعة أرخميدس استخدمت حسابات مزيفة، وقدموا نفسهم كمواطنين محليين، ووسائل إعلامية محلية، ونشروا ما زعموا أنه معلومات مسربة عن سياسيين".

وأضافت فيسبوك أن الشركة الإسرائيلية "استهدفت في المقام الأول نيجيريا والسنغال وتوغو وأنغولا والنيجر وتونس، ولكن لديها أيضًا بعض النشاطات التي تستهدف أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا".

وحاولت CNN الحصول على تعليق من الشركة الإسرائيلية لكن دون رد بعد. ويتباهى موقع إلكتروني يبدو أنه يتبع مجموعة أرخميدس بأن فرقها "لعبت أدوارا مهمة في العديد من الحملات السياسية والعامة، من بينها الانتخابات الرئاسية وغيرها من مشاريع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم". ويقول الموقع: ""لقد أنشأت أرخميدس وتعمل في مجال فريد من نوعه داخل مجال وسائل الإعلام الاجتماعية، وما زالت مستمرة".