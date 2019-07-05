هل تشعر بالأمان على الإنترنت؟ إليك 5 خرافات تهدد خصوصيتك
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --عادة ما تمثل الخصوصية والأمن على الإنترنت أحد أكبر هواجس المستخدمين، وإذا كنت واحدا من هؤلاء فيجب أن تعلم أن هناك 5 خرافات قد تمثل خطرا على خصوصيتك إذا كنت مؤمنا بأي منها :
1. خرافة: رسائل البريد الإلكتروني آمنة ومُشفرة دائماً
حقيقة: تُشفر العديد من شركات البريد الالكتروني الرسائل، مثل Gmail وYahoo، لكن لا يسري هذا على الجميع.
2. خرافة: دائماً ما يكون تصفح الإنترنت بوضع "التخفي" (Incognito) سرياً وخاصاً
حقيقة: وضع "التخفي" يمنع المتصفح الذي تستخدمه من جمع بيانات عن نشاطك، لكنه لا يمنع شركات الاتصال من مراقبتك
3. خرافة: إطفاء نظام GPS يعني أنه لا يمكن لأحد تعقبك
حقيقة: يمكن تعقب جهازك عن طريق أبراج الاتصالات، شبكات الإنترنت، ونظام تحديد المواقع المدمج في هاتفك
4. خرافة: كلمة السر وحدها كافية لحماية حساباتي ومنع اختراقها
حقيقة: يعد اعتماد خطوتين لتسجيل الدخول، ككلمة السر ورمز الأمان، طريقة أكثر أماناً، فهي تصعب على القراصنة اختراق حساباتك
5. خرافة: لا علاقة بين تحديث البرامج وحماية جهازك من الاختراقات الأمنية
حقيقة: مع كل تحديث، تحسن الشركات من نُظم الحماية وتصلح أي خلل أمني سابق. لذلك عليك القيام بالتحديث فور توفره