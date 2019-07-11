عملية إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "عين الصقر 1" لم تنجح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لم تنجح عملية إطلاق القمر الصناعي الإماراتي "عين الصقر 1"، وفقا لما أعلنته شركة ايرين سباس، والمفترض أن يحمله الصاروخ "فيقا".

ونشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مقطع فيديو من عملية الإطلاق على صفحته الرسمية، تويتر.

جاء ذلك في إعلان لشركة ايرين سباس في بيان لها أن "الصاروخ الأوربي فيقا والذي يحمل القمر الصناعي ’عين الصقر/‘" انحرف عن مساره بعد دقيقتين من الاطلاق، مما أدى إلى فقدان القمر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وأضافت الشركة في بيانها أن "التحليل المفصل لأسباب عدم النجاح لا يزال جاريا".

ولفت تقرير الوكالة الإماراتية إلى أن "التنسيق جار والإعداد لإطلاق القمر الصناعي عين الصقر /2 مما سيؤدي إلى مواصلة العمل بمنظومة عين الصقر التي صممت للعمل بقمرين أو قمر واحد".

ويذكر أن الإمارات، أطلقت العام الماضي قمرها الصناعي "خليفة سات" على متن صاروخ (H-IIA) ، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، واحتفت وسائل الإعلام الإماراتية بهذا الحدث الذي وصفته بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنه "أول قمر صناعي تم تصميمه بالكامل بأيد إماراتية، و تصنيعه في مركز محمد بن راشد للفضاء في إمارة دبي".