مقدم بحرس الحدود السعودي لـCNN: حدودنا مؤمنة ونستخدم أفضل التقنيات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المقدم فهد العتيبي، مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية العامة لحرس الحدود، إن حدود المملكة مؤمنة تماما مؤكدا على التقنيات العالية التي تستخدمها إدارته لتأمين الحدود.

جاء ذلك في مقابلة للعتيبي مع CNN بالعربية على هامش جايتكس 2019 في دبي، حيث قال: "حدود المملكة مؤمنة بشكل تام من خلال أنظمة أمنية متقدمة ومتطورة تضمن سلامة وأمن الحدود بشكل إجمالي، طبعا التقنيات المستخدمة مختلفة وحرصنا في وزارة الداخلية ما يتميز وأفضل التقنيات المعروضة في مجال سوق التقنية من ناحية أنظمة اتصالات وكاميرات ورادارات وأنظمة أخرى مختلفة مساندة لهذه الأنظمة.."

المقدم فهد العتيبي، مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في المديرية العامة لحرس الحدود السعودي في حديثه مع CNN بالعربية

وتابع قائلا: "يعمل على هذه الأنظمة ناس مختصين ومؤهلين تأهيل تام ومتميزين في إدارة واستخدام تلك الأجهزة.. وساهمت هذه الأنظمة بنسبة عالية جدا في أمن تلك الحدود والتقليل من المتسللين والمهربين عبر حدود المملكة.."

وتأتي تصريحات العتيبي في الوقت الذي تتوالى فيه إعلانات إدارة حرس الحدود عن ضبط كميات من المخدرات، كان آخرها إعلان المتحدث باسم حرس الحدود، المقدم مسفر القريني قبل أيام عن "إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1853) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (76) شخصاً، بينهم (43) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و (19) متهماً من الجنسية اليمنية، و(9) متهمين من الجنسية الصومالية، و (4) متهمين من الجنسية السعودية، و(1) مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.