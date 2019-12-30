نشر الاثنين ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت شركة جوجل إجراء أي تغييرات في خصائص التوجيه الصوتي لخرائط جوجل، بعد جدل أثارته الفنانة المصرية بدرية طلبة حول اعتزامها تقديم مقاطع الخدمة بصوتها.

وقالت الشركة، في بيان، الاثنين، إنه: "بقدر استمتاعنا بأفلام بدرية طلبة وإعجابنا بالفكرة، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وأضافت الشركة: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

وفي وقت سابق، ذكرت الفنانة المصرية بدرية طلبة أنها ستشارك في إطلاق تطبيق عبر الهواتف الذكية يعتمد على خدمات الـGPS بالتعاون مع جوجل، بحيث يتضمن تعليقها خلال خدمة التوجيه الصوتي لمساعدة المستخدمين في الوصول إلى وجهاتهم.

وأوضحت بدرية طُلبة، في مداخلة مع برنامج "مساء DMC" في فضائية "DMC"، أنها أحد معجبيها توجه بالفكرة إلى مقر الشركة في مصر، قائلة: "الناس هتختار تشغل مين، إفيهات بدرية ولا الراجل اللي صوته أجش"، وأنها ستقوم بتسجيل الإفيهات الأسبوع المقبل.

وضربت بدرية طلبة أمثلة للطريقة التي ستعتمدها في توجيه قادة السيارات خلال خدمة التوجيه الصوتي باللغة العامين المصرية، فقالت: "مثلا، امشي على طول، على طول زي ما بقولك ماتوجعش قلبي، أيوة اجنح ناحية الشمال".