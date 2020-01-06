تلفاز جديد من سامسونغ بشاشة قابلة للتحول تعرض مقاطع الفيديو العمودية

من أقراص مرنة إلى منفذ سماعات.. التقنيات التي قتلتها آبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من أجهزة تلفاز يمكن طيّها إلى تلك التي يتضاعف حجمها لتملأ الجدران كعمل فني، لا شك بأن شركات تصنيع أجهزة التلفاز "قطعت شوطاً كبيراً" على مر السنين لتوفير أحدث وأكثر التقنيات تقدماً للمستهلكين.

ولكن هذا العام، تعمل سامسونغ على مفهوم تلفاز جديد وفريد من نوعه، صمم خصيصاً لمستخدمي الهواتف الذكية، بشاشة قابلة للتحول وعرض المحتوى بطريقة عمودية.

وقد أعلنت سامسونغ عن تلفازها الجديد "Sero TV" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، CES، في لاس فيغاس يوم الأحد. ويتميز التلفاز بشاشة قابلة للتحرك أفقياً أو عمودياً، تسمح بعرض مقاطع الفيديو العمودية المصورة على الهواتف بطريقة أفضل. ويأخذ التلفاز الجديد اسمه "سيرو" من ذات الكلمة التي تعني "عمودية" باللغة الكورية.

وتأمل سامسونغ أن يجذب المنتج الجديد أفراد جيل الألفية الذين غالباً ما يلتقطون ويشاهدون مقاطع الفيديو العمودية على هواتفهم الذكية، وقد يرغبون في مشاهدتها على شاشة أكبر من شاشة هواتفهم الصغيرة.

ويشبه تصميم التلفاز المزود بشاشة عرض بتقنية 4K وبحجم 43 بوصة، تصميم أجهزة التلفاز الأفقية الأخرى، إلّا أنه مزود بكبسة تغير اتجاه شاشة العرض إلى عمودية عند ضغطه، مثلما يحدث بأجهزة الهواتف المحمولة عند تغيير اتجاه شاشاتها.

كما يمكن لمستخدمي هواتف سامسونغ "غالاكسي" مزامنة تحول اتجاه الشاشة تلقائياً بناء على ما يعرض على الهاتف في الوقت الفعلي.