اختراق موقع وزارة الصحة المصرية.. إليكم ما تركه القراصنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تعرض موقع وزارة الصحة المصرية الرسمي لعملية اختراق ترك فيها القراصنة أعلام إيرانية وعبارات باللغة الإنجليزية.

الصورة التي تركها القراصنة على موقع وزارة الصحة المصرية

وأضاف القراصنة صورة العلم الإيراني إلى جانب قناع "فانديتا" بعبارة كتب فيها: "اخترق من قبل قراصنة إيرانيون.. اخترق عبر BAX 026 بإيران.."

العبارة التي تظهر أسفل عنوان الانترنت التابع لوزارة الصحة المصرية على غوغل

وعند البحث على محرك غوغل عن موقع وزارة الصحة يظهر عبارة " اخترق عبر BAX 026.. نحن دائما أقرب منك.. وهويتك معروفة لنا.."

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه تصريح رسمي من السلطات المصرية حتى كتابة هذا التقرير، نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية المحلية على لسان مصدر بوزارة الصحة قوله إنه "يجري التعامل حاليا مع الهاكرز وإعادة الموقع إلى طبيعة، وتشديد إجراءات الحماية لمنع اختراقه مجددا".