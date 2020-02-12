أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجل علماء فضاء وباحثون، إشارات راديو غامضة متكررة لها نفس النمط من مصدر واحد على بعد نصف مليار سنة ضوئية من الأرض.

واكتشف الباحثون في الفترة بين 16 سبتمبر كانون الأول 2018 و 30 أكتوبر تشرين الأول 2019، في تجربة رسم خرائط كثافة الهيدروجين الكندية، تكرار نمط التدفقات في إشارات الراديو كل 16.35 يوم، وعلى مدار أربعة أيام، تطلق الإشارة تدفقا أو نبضا راديويا كل ساعة، ثم تصمت لمدة 12 يوما تاليًا.

وتسمى هذه الإشارات علميا بـ "التدفق الراديوي السريع"، وفي العام الماضي رصد المشروع الكندي نحو 8 أنماط من النبضات الراديوية السريعة بما في ذلك تلك الإشارة التي يبعد مصدرها عن الأرض نحو نصف مليار سنة ضوئية.

ويعتقد العلماء أن الملاحظات المستقبلية حول تلك التدفقات يمكن أن تساعدهم على تحديد ما إذا كان هذا النوع من التكرار الدوري هو أمر استثنائي أم روتيني.

وحول أسباب تلك التدفقات، يعتقد الباحثون أنها ربما تعود إلى حركة نجم أو كائن ما في مجرة درب التبانة التي تضم مجموعتنا الشمسية.

ويمكن أن تساعد تلك التدفقات في معرفة المزيد عن الكون نفسه، وكلما زاد عدد الانفجارات التي يمكن تتبعها، كلما كان من الأفضل استخدام الإشارات لتعيين كيفية توزيع المادة عبر الكون.