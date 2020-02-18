أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن التحليق كما الرجل الحديدي أصبح أقرب مما نعتقد، لا سيما بعدما أجرى فريق Jetman Dubai بالإمارات العربية المتحدة تجربة ناجحة لطيار بشري يمكنه الإقلاع من الأرض والتحليق على ارتفاعات ارتفاعات عالية.

ويوم الجمعة الماضي، انطلق الطيار فينيس ريفيت مرتديًا بذلة نفاثة، وذلك من على مدرج "سكاي دايف دبي"، ثم وصل إلى ارتفاع يصل إلى 6000 قدم تقريبًا. كما أظهر القدرة على المناورة والتوقف والدوران وتغيير اتجاهه.

وسبق أن أجرى طيارو Dubai Jetman تجارب الانطلاق من منصات مرتفعة، مثل الخروج من طائرة هليكوبتر، ولكن هذه المرة الأولى انطلقوا من الأرض.

وتمكن فينيس ريفيت من التحليق ببذلته النفاثة بمتوسط سرعة يبلغ حوالي 150 ميلا في الساعة والارتفاع مسافة 1000 متر في 30 ثانية.

واستغرقت رحلة ريفيت حوالي ثلاث دقائق، ثم فتح مظلته على ارتفاع 1500 متر قبل الهبوط بسلام على الأرض.

وقال ريفيت، في بيان: "نحن سعداء للغاية بأننا حققنا هذه الرحلة المدهشة، إنها نتيجة عمل جماعي دقيق للغاية، حيث حققت كل خطوة صغيرة نتائج هائلة. لقد تم التخطيط لكل شيء حتى الانقسام الثاني، وسُرني التقدم الذي تم إحرازه. إنها خطوة أخرى في مشروع طويل الأجل. واحدة من الأهداف التالية هي الهبوط على الأرض بعد رحلة على ارتفاع، دون الحاجة إلى فتح المظلة".

ويتم تشغيل بذلة الألياف الكربونية بواسطة أربعة محركات نفاثة صغيرة. وتمكن مهندسو الفريق من إنشاء فوهة موجهة يدويًا تتيح للطيارين "التحكم في الدوران حول محور الانحراف بسرعة صفر".

أما محور الانحراف فهو عمودي على الأجنحة، ويسمح للطيار بالتحول يسارًا ويمينًا أثناء الطيران أفقيًا.

وأجرى ريفيت ما لا يقل عن 50 رحلة تحضيرية، وقام بأكثر من 100 عملية إقلاع وهبوط أثناء وجوده، وسط تدابير احترازية.