شاهد ماذا يمكن أن تحققه الروبوتات وطائرات الـ"درون" مستقبلاً

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، قالت شركة آبل إنه يمكن لحاملي هواتف آيفون استخدام المناديل المطهرة لتنظيف أجهزتهم.

وتحمل الهواتف الذكية الكثير من الجراثيم، ما دفع آبل إلى إصدار إرشادات جديدة لطريقة تنظيف الأجهزة بشكل صحيح، مع انتشار الفيروس الجديد

وينص دليل الإرشادات الجديد على أنه يمكن للأشخاص "مسح الأسطح الصلبة التي لا تتضمن أي ثقوب بلطف"، أي شاشات العرض أو لوحات المفاتيح في منتجات آبل، باستخدام مناديل الأيزوبروبيل الكحولية بنسبة 70%، أو مناديل كلوروكس المطهرة.

كما أشارت الشركة إلى أنه يجب على الأشخاص عدم استخدام مواد التبييض لتنظيف أجهزتهم، كما يجب أيضاً تجنب ترك الرطوبة تتسرب إلى أي ثقب لمنع حدوث ضرر داخلي للأجهزة.

ويسارع الناس في الآونة الأخيرة لشراء منتجات كلوروكس والمناديل المضادة للبكتيريا الأخرى لأنها يمكنها قتل 99.9% من البكتيريا والفيروسات، إلّا أنه لا يزال من غير الواضح مدى فعاليتها في القضاء على فيروس كوفيد 19 من الأسطح الصلبة.

ولكن، يقول الدكتور أميش أدالجا، الباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إن المنتجات المطهرة التي أثبتت فعاليتها في الحماية من الفيروسات البشرية الأخرى، يعتقد أنها فعالة أيضاً ضد فيروس كورونا الجديد.