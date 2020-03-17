فرنسا تغرم آبل 1.2 مليار دولار بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار

كل ما قد تحتاج معرفته عن سماعات آبل "Airpods Pro" الجديدة

لندن، المملكة المتحدة (CNN) – أعلنت هيئة المنافسة الفرنسية يوم الإثنين عن قرارها بتغريم شركة "آبل" 1.1 مليار يورو، أي 1.2 مليار دولار، بسبب قيود وضعتها في عقود مع تجار الجملة، في أكبر غرامة ضد الاحتكار تفرضها السلطات الفرنسية على الإطلاق.

وزعمت هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد أن شركة "آبل" و2 من تجار الجملة، "تيك داتا" و"إنغرام مايكرو"، اتفقا على "عدم التنافس" ونتيجة لذلك منعا الموزعين من التنافس مع بعضهم البعض، "ما أدى إلى تعقيم سوق الجملة لمنتجات آبل".

ولم يتمكن الموزعون الآخرون بعد ذلك من تقديم عروض ترويجية أو أسعار أقل، و"أساءت آبل لاعتماد الموزعين الاقتصادي" من خلال إخضاعهم لـ"ظروف تجارية غير عادلة وغير مواتية".

وتتبع الغرامة شكوى من العام 2012، رفعتها شركة إعادة بيع منتجات "آبل"، eBizcuss.com، التي لم تعد تعمل.

ووصفت شركة "آبل" قرار التغريم في بيان لها بأنه "محبط"، مضيفة أنها تخطط للاستئناف.

وقال متحدث باسم "آبل" إن القرار يتعلق بممارسات منذ أكثر من عقد مضى، "ويتجاهل 30 عاماً من السوابق القانونية التي تعتمد عليها جميع الشركات في فرنسا، في أمر من شأنه أن يسبب فوضى للشركات في جميع الصناعات"، مضيفاً: "نحن فخورون للغاية بخدمة عملائنا الفرنسيين ونعتقد أنه يجب السماح لهم باختيار المنتج الذي يريدونه، إما من خلال متاجر آبل للبيع بالتجزئة أو عبر شبكتنا الكبيرة من البائعين في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر هذه المرة الثانية هذا العام التي تقوم بها جهة تنظيمية فرنسية بتغريم "آبل"، إذ فرضت غرامة عليها قدرها 25 مليون يورو، أي 27.9 مليون دولار، لإبطائها عمداً أجهزة آيفون القديمة دون إبلاغ العملاء.