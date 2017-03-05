الخرطوم، السودان (CNN)— كوثر السماني، هي أول امرأة تصطاد العقارب في السودان. بدأ عملها بعد أن تواصل معها رجل أعمال صيني وأبدى رغبته في كمية كبيرة من العقارب لتصديرها للصين.