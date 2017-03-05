الخرطوم، السودان (CNN)— كوثر السماني، هي أول امرأة تصطاد العقارب في السودان. بدأ عملها بعد أن تواصل معها رجل أعمال صيني وأبدى رغبته في كمية كبيرة من العقارب لتصديرها للصين.
أول امرأة تصطاد العقارب "مهنة" جريئة بالسودان
أول امرأة تصطاد العقارب "مهنة" جريئة بالسودان
قصص نجاح
آخر تحديث الأحد, 05 مارس/آذار 2017; 04:03 (GMT +0400).
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تعرف إلى رائدة أعمال سودانية تصطاد العقارب وتصدرها للصين!
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